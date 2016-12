Beim Ausparken nicht aufgepasst

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

KIRCHEN – 31jähriger Autofahrer übersieht 30jährige Autofahrerin – Am Sonntagvormittag, 25. Dezember, um 11:49 Uhr, ereignete sich in Kirchen, in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein 31jähriger Autofahrer wollte rückwärts aus einer Parktasche in der Bahnhofstraße ausparken und übersah dabei den Wagen einer 30jährigen Frau, die aus Richtung Betzdorf kommend unterwegs war. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 2.600 €uro.