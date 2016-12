Frauen tauschen Argunente mit den Fäusten aus

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

RENNEROD – Körperverletzung, Beleidigung – Am Sonntagmorgen, 25. Dezember, kam es gegen 01:30 Uhr in einer Gaststätte in Rennerod zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Zunächst beleidigte die 21 Jahre alte Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Rennerod ihre 18jährige Kontrahentin, die ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Rennerod stammt. Nachdem der Austausch verbaler Argumente schlug die Beschuldigte der 18 Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Es blieb bei leichten Verletzungen der Geschädigten. Gegen die Beschuldigte wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt.