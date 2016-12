Sekundenschlaf endet an der Leitplanke

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der L 280 – Am Sonntagnachmittag, 25. Dezember, um 16:01 Uhr, kam es auf der L 280 zu einem Verkehrsunfall. Ein 62jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Wagen die L 280, die Umgehungsstraße Niederfischbach, von Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Kirchen, als er in Höhe Eicherhof bei Kilometer 2,950 aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und in die Leitplanke fuhr. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt 6.500 Euro.