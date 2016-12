48jährige Gaststättenangestellte ins Gesicht geschlagen

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Schlägerei in Oberhonnefeld-Gierend – Am Sonntagabend, 25. Dezember, gegen 19:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in Oberhonnefeld-Gierend zu einer Schlägerei. Zunächst gerieten zwei Männer mit einem Mitarbeiter des Lokals in Streit und wurden aufgefordert zu gehen. Einer der Männer versuchte anschließend den Mitarbeiter zu schlagen. Als eine 48jährige Angestellte zur Hilfe eilte, wurde diese unvermittelt durch einen der Täter ins Gesicht geschlagen und verletzt.