Als Weihnachtsgeschenk Nasenbein gebrochen

BETZDORF – – Körperverletzung – An Heiligabend, 24. Dezember, kam es gegen 16:00 Uhr zu einer Schlägerei mit zwei Beteiligten in der Oehndorfstraße in Betzdorf. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten zwei Männer in Streit, in dessen Verlauf es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Hierbei schlug einer der Beteiligten den anderen mehrfach mit der Faust in das Gesicht, bis dieser zu Boden ging. Der Mann erlitt eine Nasenbeinfraktur und Prellungen. Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.