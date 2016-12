Veröffentlicht am 25. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Treffen der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland Westerwald-Altenkirchen – Am Mittwoch, 04. Januar 2017, findet das Treffen der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Westerwald-Altenkirchen satt. Alle Betroffene und Angehörige sind herzlich eingeladen. Info – Material wird zur Verfügung gestellt. Die Treffen finden immer am 1. Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr statt. Treffpunkt ist das Cafe Mocca, im Seniorenzentrum Altenkirchen Leuzbacher Weg 41, in Altenkirchen. Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland Westerwald-Altenkirchen, Hans Werner Bork Telefon: 02292 6165, Email: h.w.bork@lungenemphysem-copd.de, Gerhard Krapp, Telefon: 02681 2251 Email: g.krapp@lunenemphysem-copd.de