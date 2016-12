Weihnachtsfeier bei der RK Wisserland

Veröffentlicht am 25. Dezember 2016 von wwa

WISSEN – Wissener Reservisten zogen positive Jahresbilanz zu Beginn ihrer traditionellen Weihnachtsfeier und verabschiedeten in ihrem Vereinsleben ein erfolgreiches Jahr 2016 – Besuch von der Hämmscher DLRG – Ordentlich besucht war die traditionelle gemeinsame Weihnachtsfeier der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland und ihrer Reservistenortsverbände (ROV) Altenkirchen – Hachenburg, Brachbach/Kirchen/Mudersbach, Betzdorf/Gebhardshain, Daaden und Wissen/Hamm/Morsbach zum Jahresabschluss in ihrem Vereinsheim in Wissen. Neben den Mitgliedern begrüßte RK Vorsitzender Axel Wienand auch die Familienangehörigen sowie den Hämmscher DLRGler Klaus Hoffmann, der der Einladung gerne gefolgt ist.

Wienand ließ die Aktivitäten in diesem Jahr ganz kurz Revue passieren und bedankte sich nicht nur bei den Mitgliedern für ihr hohes persönliches Engagement in der Vereins– und Verbandsarbeit des Bayerischen Soldatenbundes, sondern bei den Familienangehörigen insbesondere auch für die vielschichtigen Entbehrungen. Sein Dank galt auch den DLRGlern, die nicht nur materiell, sondern auch personell Veranstaltungen der RK hervorragend unterstützen.

Die RK Wisserland konnte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Erfolge auf den Gebieten der „Ausbildung militärischer Fertigkeiten, Diskussionen über die Tages- und Sicherheitspolitik sowie Sport- und Schießausbildung“ verbuchen. „Die gut besuchten Veranstaltungen sprechen für den richtigen Kurs, den wir in der Reserve eingeschlagen haben“, sagte Wienand. Mit einem Herzenswunsch „Vivat, crescat, floreat – RK Wisserland 1992 e.V., semper paratus“ beendete Wienand seine Rede und leitete zum geselligen Teil der Weihnachtsfeier über. Zuvor hatten die RK Mitglieder gemeinsam mit dem Hämmscher DLRGler Klaus Hoffmann das Vereinsheim geschmückt und somit ein angenehmes weihnachtliches Ambiente geschaffen. Dabei durften Weihnachtsbaum und Schmuck nicht fehlen. Bei Kerzenschein wurde es dann passend zur Winterzeit richtig gemütlich.

Kulinarisches gab es neben diversen Salaten auch aus der Röhre. Wieder einmal wurde Spießbraten gereicht, der bereits in den Jahren zuvor auf positive Resonanz stieß. Ein Krustenbraten, der zum zweiten Mal infolge gereicht wurde, begeisterte die Festkorona um ein Weiteres. Für das leibliche Wohl hatten diesmal die Familien Giebeler und Rosenthal im Vorfeld der Feier bestens gesorgt. Liebevoll kümmerte sich Sabine Giebeler um die Braten in der Röhre im Hause Wienand. Alle packten an, schmückten gemeinsam den Weihnachtsbaum und dekorierten zusammen die Tische und Schultafel im Schulungsraum.

Weißer Glühwein von der Mosel durfte auch während der diesjährigen Weihnachtsfeier nicht fehlen. Angeregte Diskussionen über Sicherheitspolitik, Politik, Geschichte und Gesellschaft wurden bis in die späten Abendstunden geführt. Dabei kamen auch lustige wie auch spaßige Themen keineswegs zu kurz. Nach durchweg positiv gezogener Bilanz aus der diesjährigen Weihnachtsfeier war man sich einig, dass Feste der RK unter Einbindung von Familienangehörigen, Gästen und Freunden das Vereinsleben in beachtlichem Maß bereichern und daher weiterhin im Jahresablauf Bestand haben werden. (aw) Foto: Wienand