Kinderbuchautorin Dorothea Schmolz liest in „Heddesdorfer Kinderburg“

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

HEDDESDORF – „Andere lesen nur einen Tag, wir eine ganze Woche“ – Die städtische Kindertagesstätte „Heddesdorfer Kinderburg“ hatte sich zum bundesweiten Vorlesetag einiges vorgenommen. Anstatt den Kindern nur einen einzigen Tag anzubieten, entschloss sich das Team gemeinsam mit dem Elternausschuss eine ganze Woche vorzulesen.

Eltern, eine Tante und die Kinderbuchautorin Dorothea Schmolz bereicherten als Lesepaten das Angebot in verschiedenen Sprachen. So wurden nicht nur deutsche Bücher, sondern auch kurdische, persische, russische und französische Literatur präsentiert. Mit Erfolg, denn die Muttersprache einzelner Kinder weckte großes Interesse, auch bei Kindern, die diese Sprache gar nicht verstehen. Anhand der Bilder in den Büchern konnten sie der jeweiligen Geschichte folgen und hatten zugleich einen neuen, spannenden Klang im Ohr. Auch die pädagogischen Fachkräfte verfolgten die Erzählungen und konnten zugleich ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen.