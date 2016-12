Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

NEUWIED – Alter Friedhof: Mit dem fünften Band ist Schluss! – Der Alte Friedhof in Neuwied als erste Konfessionen übergreifende Ruhestätte hat viele Geschichten zu erzählen. So viele, dass Hans-Joachim Feix jetzt Teil fünf der Buchserie „Geschichte und Geschichten vom Alten Friedhof Neuwied“ geschrieben hat. Denn selbst nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit entdeckt Feix immer noch Neues. Alte Gräber werden erst jetzt frei gelegt, geben den Blick auf bislang unbekannte Symbole frei und die Geschichten hinter den Namen gilt es zu erforschen.

Zusätzlich hat Hans-Joachim Feix dieses Mal nach Themen wie „Bedeutende Frauen“, „Juristen“ und „Mediziner“ Rundgänge zusammengestellt. Diese ermöglichen es, mit viel Hintergrundwissen und anschaulichen Karten den Friedhof auf eigene Faust zu erkunden. Der fünfte Band führt aber auch über die Grenzen des Friedhofs hinaus und berichtet unter anderem vom Pensionat Billau oder dem Erlass von Louise Fürstin zu Wied, der bei mehrmaligem Obstklau das Recht auf eine kirchliche Beisetzung aberkannte. Geschichten über den Alten Friedhof gibt es noch viele, die auch der fünfte Band noch nicht erzählt. Doch für Hans-Joachim Feix ist jetzt Schluss. Einen sechsten Teil soll es nicht mehr geben.

Erhältlich ist der der fünfte Band „Geschichte und Geschichten vom Alten Friedhof Neuwied“ im Buchhandel, der Tourist-Information Neuwied oder direkt beim Cardamina-Verlag zum Preis von 29 Euro.