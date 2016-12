Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

MONTABAUR – Sparkassen-Gebietsdirektor in den Ruhestand verabschiedet – Als Gebietsdirektor im Bereich Montabaur und Geschäftsstellenleiter wurde Hans-Peter Holzbach in einer Feierstunde vom Vorstand der Sparkasse Westerwald Sieg in den Ruhestand verabschiedet. Nach 46jähriger Tätigkeit für die Sparkasse dankte Dr. Andreas Reingen als Vorstandsvorsitzender Holzbach für die geleistete Arbeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Gleichzeitig wurde der langjährige stellvertretende Geschäftsstellenleiter Thomas Diel als neuer Gebietsdirektor und Leiter der Geschäftsstelle Montabaur vorgestellt. Auch sein Motto wird in Zukunft sein „Wir machen es den Menschen einfach, ihr Leben zu gestalten“.

Foto: (v.l.) Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Reingen, Thomas Diel, Hans-Peter Holzbach, Vorstandsmitglieder Michael Bug und Andreas Görg