Kreisvolkshochschule bietet erstmalig in Altenkirchen einen Bridgekurs für Einsteiger an

Veröffentlicht am 30. Dezember 2016

ALTENKIRCHEN – Fit durch Bridge – Kurs der Kreisvolkshochschule bietet ersten Einblick – Die Kreisvolkshochschule bietet erstmalig in Altenkirchen einen Bridgekurs für Einsteiger ab Freitag, 20. Januar an – Bridge ist ein faszinierendes Kartenspiel mit 52 Karten für vier Personen. Es trainiert die grauen Hirnzellen, steigert die Konzentrationsfähigkeit und macht in netter Gesellschaft viel Freude. Bridge führt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch eine relative Schattenexistenz. Das Spektrum reicht von einer geistig anspruchsvollen Freizeitbeschäftigung bis zu hochsportiven und damit mathematischen Ansätzen. Logisches Denken hilft dabei. Es ist für jede Altersstufe und für jeden Grad an Ehrgeiz die Möglichkeit zu individueller Entwicklung gegeben. Die KVHS bietet Interessenten die Gelegenheit, dieses wunderbare Kartenspiel kennenzulernen. Aber Vorsicht: Einmal mit dem Virus infiziert, ist es kaum mehr möglich loszulassen. Der Kurs unter der Leitung von Christa Orthen mit 10 Terminen findet immer freitags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.