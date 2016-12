21jähriger Autofahrer betrunken unterwegs – Der Polizei die Fahrerlaubnis überreicht

Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

GEHLERT – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Gehlert – Am Donnerstagabend, 22. Dezember, gegen 22:00 Uhr ereignete sich in Gehlert, in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 21jähriger Autofahrer befuhr die Hauptstraße aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Steinebach an der Wied. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Grundstücksmauer und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 5.500 Euro.