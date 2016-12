Weihnachtsfeier der Senioren in der Gemeinde Rettersen

Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

RETTERSEN – Seniorenweihnachtsfeier in Rettersen – Zur weihnachtlichen Feier trafen sich die Senioren der Gemeinde Rettersen im entsprechend dem Anlass dekorierten Dorfgemeinschaftshaus. Ortsbürgermeister Wolfgang Schmidt begrüßte die Gäste und freute sich, dass diese zahlreich erschienen waren. Er kündigte zugleich den Auftritt des Frauenchores Mehren an. Unter dem Dirigat von Irina Hermann, musikalisch begleitet von Kerstin Fischer und Robert Haas, hatte dieser Lieder, Geschichten und Musikstücke im Gepäck. Großer Applaus war die Bestätigung für ein gelungenes Programm. Im Anschluss stärkten sich alle bei Kaffee und Kuchen. Natürlich durfte der Nachschlag nicht fehlen und bei einem guten Tropfen hatte man sich noch viel zu erzählen. Der Ortschef sprach ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen der Feier beigetrage haben aus. Insbesondere galt der Dank den Aktiv-Mädels, die sich das ganze Jahr über für die Seniorenveranstaltungen einsetzen. (wos) Fotos: Schmidt