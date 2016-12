Nikolausfeier in Rettersen

Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

RETTERSEN – Nikolausfeier für die Retterser Kinder – Leicht verspätet hatte in diesem Jahr der Nikolaus seinen Weg in das Dorfgemeinschaftshaus gefunden. Zuvor aber hatten die Kinder mit ihren Eltern bereits fleißig gebastelt und der gute Mann staunte nicht schlecht, dass bei seiner Ankunft die Beleuchtung ausgeschaltet wurde. Doch es hatte seinen Grund. Die zuvor bemalten Gläser waren mit Kerzen versehen und leuchteten in vielen Farben. Nachdem der Nikolaus die Bastler gelobt hatte erlebte er die nächste Überraschung, denn fast alle Kinder konnten ein Gedicht aufsagen, sangen ein Lied oder musizierten. So ging die Zeit schnell vorbei und ein jedes Kind hatte seine gut gefüllte Tüte. Mit einem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied wurde er wieder in den großen Winterwald verabschiedet. Nach einem gemeinsamen Essen war ein kurzweiliger Nachmittag wieder viel zu schnell zu Ende. Ortsbürgermeister Wolfgang Schmidt richtete einen großen Dank an alle Helferinnen, insbesondere an die Mädels von der Projektgruppe Kinder. (wos) Fotos: Schmidt