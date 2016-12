Veröffentlicht am 24. Dezember 2016 von wwa

LINZ – Plätzchen backen in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Gemeinsames Plätzchen backen in der Senioren-Residenz Sankt Antonius. Unter diesem Motto trafen sich die Bewohner und Mitarbeiter des Betreuungsdienstes der Senioren-Residenz Sankt Antonius an einem Nachmittag in der Kapelle. Bei leisen Weihnachtslieder im Hintergrund wurden bei so manchem Bewohner Erinnerungen geweckt. Natürlich wurde als erstes der Teig probiert, dann machte man sich an das Ausrollen und Ausstechen, wobei einige rosige Wangen bekamen. Es war ein emsiges Treiben in der Kapelle und der Duft erfüllte das Haus. Die Bewohner bedankten sich für den schönen Nachmittag und freuen sich auf die kommenden Weihnachtstage.