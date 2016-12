Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden auf der K 66 und in Bad Marienberg – In der Nacht zu Donnerstag, 22. Dezember, ereignete sich auf der Kreisstraße 66 zwischen den Ortschaften Nisteral und Hardt ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr mit einem dunkelgrünen älterem Ford Mondeo die Kreisstraße 66 aus Richtung Nistertal kommend in Richtung Hardt. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der neben der Fahrbahn befindlichen Leitplanke. Hiervon unbeeindruckt setze der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Hardt bzw. Bad Marienberg fort. In Bad Marienberg-Zinhain, Bismarckstraße verlor der Fahrzeugführer dann in einer Linkskurve die Kontrolle über den PKW. Im weiteren Verlauf kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn und stieß gegen einen dortigen Baum. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Das totalbeschädigte und nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug ließ er an der Unfallstelle zurück. Es entstand ein Gesamtsachschaden, so die Polizei, von circa 2.000 Euro. Hinweise zu den beiden Unfallgeschehen und dem flüchtigen Unfallverursacher bitte unter Teleron: 02662/95580 an die Polizei Hachenburg.