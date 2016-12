Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

LINZ – Vernissage zur Ausstellung „Lust in Farbreizen“ der Künstlerin Edith Kaufmann in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein – Die Künstlerin Edith Kaufmann (alias Edith Knoop) hatte eingeladen und zahlreiche Gäste kamen zur Vernissage in die Senioren-Residenz Sankt Antonius. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Irina Krimer am Klavier und Ruth Zimmermann mit Gesang bereits zum Einstieg sehr zu Freude der Gäste umrahmt.

„Lust in Farbreizen“ ist der Titel der Ausstellung, die nun feierlich eröffnet wurde. In seiner Laudatio machte Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz gleich deutlich, dass dieser Titel für die Ausstellung sehr passend ausgewählt wurde. „Denn Edith Kaufmanns Kunst macht Lust, Lust sich mit den Farben und Formen auseinanderzusetzen, einzutauchen in die vielfältige Welt ihrer Fantasie. Wir finden Vielfalt und Kreativität und wir finden die Herzenswärme, die sie auch als Mensch verbreitet“.

Edith Kaufmann malt seit nunmehr fast 30 Jahren und hat neben der Kunstschule in Filderstadt auch die Kunstschule in München besucht. Begonnen mit Drucken und Aquarellen kam sie später zur abstrakten Malerei und zur Arbeit mit Acryl, Pigmenten und anderen Materialien. Edith Kaufmann sagt über sich, dass ihr eine Stilrichtung nicht wichtig sei, vielmehr sei es die Neugier auf neue Welten, die ihr Schaffen prägt. So sammelte sie auch Erfahrungen in der Aktmalerei und im Bodypainting. Hiermit war sie beispielsweise auch schon in Linz zu sehen. Der Schwerpunkt ihrer Ausstellungen war bisher in Süddeutschland, nunmehr möchte sie sich aber auch in ihrer Wahlheimat stärker präsentieren. Die aktuelle Ausstellung zeigt rund 40 Bilder aus unterschiedlichen Schaffensperioden, zum Teil exklusiv Werke, die bisher noch gar nicht in der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Sie taucht wie ihr großes Vorbild und Inspiration Pablo Picasso gern in die Welt der Farben und Formen ein, arbeitet vom Gegenständlichen hin zur Abstraktion und möchte den Betrachtern Lust machen, sich dem Erlebnis und der Entdeckung hinzugeben. Sven Lefkowitz nutzte deshalb ein Zitat von Pablo Picasso um Edith Kaufmanns Werk zu würdigen und sagte „Das Geheimnis der Kunst: Man sieht nicht, sondern man findet“. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass nun noch viele Menschen den Weg in die Senioren-Residenz Sankt Antonius und zu dieser hervorragenden Ausstellung finden.

In ihrer Rede bedankte sich Edith Kaufmann für die Gelegenheit, ihre Werke in der Residenz ausstellen zu dürfen und erklärte, dass sie nun sehr froh sei, dass sie den Apellen von Freunden und Bekannten nun nachgekommen ist, auch in ihrer Wahlheimat Linz eine Ausstellung zu organisieren. Die Ausstellung ist bis zum 05. März 2017 in der Zeit von 09:00 bis 20:00 Uhr in der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8, 53545 Linz zu sehen. Weitere Informationen über die Künstlerin und ihr Werk findet man im Internet unter www.edith-kaufmann.de