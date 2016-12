Kreisvolkshochschule bietet auch 2017 zahlreiche Fort- und Weiterbildungen an

Veröffentlicht am 31. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gemeinsam auf gutem Kurs – Kreisvolkshochschule bietet auch 2017 zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte aus der Kinderbetreuung an – Die Zeit der linearen Arbeitsbiografien gehört in den meisten Arbeitsfeldern der Vergangenheit an. Berufliche Kompetenzen werden nicht mehr einmalig durch eine abgeschlossene Ausbildung erlangt, sondern wir leben in einer Zeit, in der die individuelle Arbeitsplatzsituation permanenten Änderungen unterworfen ist und in der sich Arbeitnehmer ständig um- oder neuorientieren müssen. Regelmäßige Fort- und Weiterbildung besitzt daher gerade im Berufsfeld der Kindertagesstätten, das durch gesellschaftliche Veränderungen in den vergangenen Jahren stark beeinflusst wurde und damit einer ständigen berufsspezifischen Dynamik unterliegt, einen hohen Stellenwert. So entsteht bei vielen pädagogischen Fachkräften im Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung früher oder später der Wunsch nach Fort- oder Weiterbildung. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um den Wunsch, das persönliche Sach- und Fachwissen zu erweitern oder die eigene Arbeit zu reflektieren. Diesem differenzierten Bedürfnis entsprechend, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen auch 2017 wieder zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an:

Betreuung von Kleinkindern auf der Basis der Kleinkindpädagogik von Emmi Pikler

Montag, 6. Februar bis Montag, 8. Mai – 10 Termine

Gabriele Martens und Susanne Giesecke – 330 Euro

Schriftentdecker – Kinder auf dem Weg zur Schrift

Donnerstag, 9. Februar und Donnerstag, 2. März – 2 Termine

Siglinde Czenkusch – 120 Euro

Hilfen für Kinder von psychisch kranken Eltern

Dienstag, 21. Februar und Dienstag, 21. März – 2 Termine

Gabi Sturm und Dirk Bernsdorff – 40 Euro

Kreative Flipchartgestaltung für Workshops, Präsentationen und Teamsitzungen

Dienstag, 28. Februar – 1 Termin

Siglinde Czenkusch – 50 Euro

Aktions- und Mitmachlieder für Kinder mit Einführung ins Gitarrenspiel

Freitag, 3. März und Freitag, 17. November – 2 Termine

Bettina Schreiber – 100 Euro

Qualifizierung von Sprachförderkräften

Dienstag, 7. März bis Dienstag, 21. November – 9 Termine

Siglinde Czenkusch – 350 Euro

Marte Meo – Dialoge bewusst gestalten

Marte Meo – „aus eigener Kraft“

Mittwoch, 8. März bis Donnerstag, 7. September – 6 Termine

Heike Bösche – 350 Euro

Schwierige Kinder – verhaltensauffällig oder verhaltenskreativ?

Donnerstag, 9. März und Freitag, 10. März – 2 Termine

Ursel Rohde-Kehl – 100 Euro

BaSiK – Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen

Mittwoch, 29. März, 9 bis 16.30 Uhr – 1 Termin

Siglinde Czenkusch – 60 Euro

Sprachförderung mit Mitteln des Theaterspiels

Grundkurs: Donnerstag, 30. März und Freitag, 31. März – 2 Termine

Aufbaukurs: Montag, 27. November und Dienstag, 28. November – 2 Termine

Elke Welzel – 100 Euro je Modul

Älter werden im Beruf

Dienstag, 4. April – 1 Termin

Katrin Grönke – 50 Euro

Qualifizierung zur Praxisanleitung – Die Kindertagesstätte als Ausbildungsbetrieb – Lernort Praxis

Mittwoch, 5. April bis Mittwoch, 21. Juni – 9 Termine

Ursel Rohde-Kehl – 340 Euro

Kurzseminar zum Thema „Küchenhygiene“

Dienstag, 2. Mai – 1 Termin

Iris Brenner – 20 Euro

Trommel- und Rhythmusspiele für Kids

Freitag, 5. Mai – 1 Termin

Bettina Schreiber – 50 Euro

Einführung in die sensorische Integration (Teil 1)

Samstag, 6. Mai – 1 Termin

Jennifer Eisbach – 50 Euro

Studienfahrt nach Bayern „Gestaltungsmöglichkeiten von Freianlagen in Kindertagesstätten“

Montag, 15. Mai bis Freitag, 19. Mai

Edith Praedel – circa 450 Euro

Sing a Song – sing along! Sing ein Lied – sing mit!

Mit Kindern spielerisch Lieder in Englisch singen – mit Spaß und Bewegung

Montag, 22. Mai – 1 Termin

Cordelia C. Geitler – 50 Euro

Erste-Hilfe-Schulung für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder

Kurs 1: Montag, 29. Mai – 1 Termin

Kurs 2: Montag, 6. November – 1 Termin

Jörg Gerharz – kostenfrei

Kompetent im Umgang mit herausfordernden Situationen:

Psychologische Grundlagen der Kommunikation und Konfliktlösung

Mittwoch, 31. Mai – 1 Termin

Kerstin Hübner – 40 Euro

„Mama…. In welchen Mülleimer kommt das??“

Wir erkunden den Deponie-Lernpfad in Nauroth

Dienstag, 27. Juni – 1 Termin

Melanie Henn – kostenfrei

Kita-Leitung professionell und effektiv

Mittwoch, 16. August bis Freitag, 10. November – 12 Termine

Ursel Rohde-Kehl – 500 Euro

Angeleitete Intervision für pädagogische Fachkräfte in Leitungspositionen

Intervision

Donnerstag, 17. August bis Donnerstag, 23. November – 4 Termine

Siglinde Czenkusch – 120 Euro

Burnout-Prävention – damit´s wieder leichter wird!

Montag, 4. September bis Montag, 20. November – 3 Termine

Anne Kunzelmann – 140 Euro

Basisseminar „Entdeckungen im Zahlenland – Ganzheitliche mathematische Bildung für Kinder ab 4 Jahren“

Dienstag, 12. September – 1 Termin

Gabi Preiß – 50 Euro

Entdeckungen im Entenland

Dienstag, 19. September – 1 Termin

Gabi Preiß – 50 Euro

Von der Arbeitsgruppe zum Team – Teamentwicklung in Kindertageseinrichtungen

Montag, 25. September und Dienstag, 26. September – 2 Termine

Ursel Rohde-Kehl – 120 Euro

Musik und Sprache

Freitag, 6. Oktober – 1 Termin

Bettina Schreiber – 50 Euro

Fachkraft für Integration und Inklusion

Montag, 16. Oktober bis Dienstag, 20. Februar ´18 – 10 Termine

Martina Petri et al – 750 Euro

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und seine Umsetzung in Kindertagesstätten

Donnerstag, 19. Oktober – 1 Termin

Melanie Sühnhold – 35 Euro

Einführung in die sensorische Integration (Teil 2)

Samstag, 21. Oktober – 1 Termin

Jennifer Eisbach – 50 Euro

Wir sind die „Großen“ – Bildung im letzten Kindergartenjahr

Montag, 23. Oktober bis Mittwoch, 25. Oktober – 3 Termine

Ursel Rohde-Kehl – 150 Euro

Rechtsfragen im Verhältnis zwischen Kindertagesstätte und Eltern

Donnerstag, 26. Oktober – 1 Termin

Hartmut Gerstein – 50 Euro

Rhythmikfortbildung für pädagogische Fachkräfte

Donnerstag, 9. November – 1 Termin

Sandra Kluge – 40 Euro

Fachkraft für Frühpädagogik

Montag, 27. November bis Mittwoch, 21. November ´18 – 10 Termine

Dr. Renate Niekant – 630 Euro

Anmeldungen und weitere Informationen über das gesamte Fortbildungsprogramm oder einzelne Angebote erhalten Interessenten bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Hier ist auch das Fortbildungsprogramm als Broschüre zu erhalten.