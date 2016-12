Veröffentlicht am 24. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gottesdienste an Weihnachten mit viel Gesang – Musik und Weihnachten gehören zumindest seit Luther zusammen: in allen Gottesdiensten von Heiligabend bis Epiphanias, wenn die Weihnachtszeit endet, wird auch heutzutage besonders viel gesungen und musiziert. Feierliche Chorwerke erklingen dabei ebenso wie die vertrauten Lieder. An Heiligabend gibt es vielfach besondere Krippenspiele mit musikalischen Einlagen, und vor allem in den Gottesdiensten am späten Abend werden „Weihnachtliche Leckerbissen“ erklingen.

Rund um die Feiertage freuen sich viele Chorleiter und Organisten auf das Proben fürs Fest und die Gelegenheit, Besonderes erklingen zu lassen. Auch die Gottesdienstbesucher nutzen gerne die Gelegenheit in großer Runde, die altbekannten Weihnachtslieder zu singen. Meist bleibt aber in den „normalen“ Gottesdiensten nur Raum für ausgewählte Choräle und Teile der reichen Strophenauswahl.

Deshalb bieten einige evangelische Kirchengemeinden auch zu diesem Weihnachtsfest besondere Gottesdienste an, die ganz viel Gelegenheit zum Mitsingen bieten. So gibt es am 1. Feiertag, 25. Dezember, ab 18:00 Uhr, in der Oberwambacher Kirche bei einem Singegottesdienst der Kirchengemeinde Almersbach sogar die Möglichkeit, noch spontan Liederwünsche zu äußern, die dann gemeinschaftlich gesungen werden.

Einen besonderen Gottesdienst mit vielen Liedern zum Mitsingen gibt es auch am 1. Feiertag ab 10:00 Uhr in der Daadener Barockkirche. Ebenfalls am 1. Feiertag, aber ab 10:30 Uhr, steht der Gottesdienst im Gemeindehaus in Freusburg unter „Mitsinge-Vorzeichen“.

Zu einem musikalischen Gottesdienst für die Region lädt die Kirchengemeinde Altenkirchen für den 26. Dezember, ab 10:00 Uhr, in die Christuskirche ein; die Kirchengemeinde Freusburg hat um 10:30 Uhr in der Kirche in Niederfischbach einen Singegottesdienst. „Weihnachstliedersingen“ heißt es am 26. Dezember, ab 10:00 Uhr, auch in der evangelischen Kirche in Hamm/Sieg.

Die Region Birnbach, Flammersfeld, Mehren und Schöneberg lädt ihre Mitglieder und alle singefreudigen Gäste gemeinsam am 2. Weihnachtsfeiertag ab 19:00 Uhr in die Flammersfelder Kirche ein. Zum Ausklang des Weihnachtsfestes wird hier die „Nacht der Lichter“ mit Taizé-Gesängen und Abendmahl gefeiert. Der Singkreis der Kirchengemeinde Flammersfeld bereitet den Abend mit vor. (PES) Fotos: Petra Stroh