Bürger/innen der Verbandsgemeinden Flammersfeld und Wissen in Mainz

Veröffentlicht am 25. Dezember 2016 von wwa

MAINZ – Landespolitik hautnah erlebt – Die Landespolitik in Rheinland-Pfalz haben Bürgerinnen und Bürger aus den Verbandsgemeinden Flammersfeld und Wissen auf Einladung des Landtagsabgeordneten Dr. Peter Enders in Mainz hautnah erlebt. Nach einem Informationsgespräch mit Peter Enders und dem anschließenden Mittagessen besuchten die Teilnehmer an der Informationsfahrt das ZDF-Sendezentrum auf dem Lerchenberg und wurden dort über die Arbeit des Senders informiert. Sie waren beeindruckt von Technik, Struktur und Aufgabenfeld des Senders. Danach fand im Forum des Landesmuseums Mainz, dem derzeitigen Sitz des Parlaments eine Einführung in die Arbeit des Landtags und seiner Ausschüsse statt. Abschließend besichtigten die westerwälder Besucher den Aushilfs-Plenarsaal in der Steinhalle im Landesmuseum, in dem bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten die Landtagssitzungen stattfinden, da der Plenarsaal im historischen Deutschhaus renoviert wird.