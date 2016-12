Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

RAUBACH – Regionale Wirtschaft im Gespräch mit der Politik – Erwin Rüddel MdB informierte sich beim Unternehmen Metsä Tissue – Im Rahmen des Titels „Regionale Wirtschaft sucht das Gespräch“, fand eine Zusammenkunft mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, in Begleitung des für Bauen und Umwelt zuständigen Dezernenten bei der Kreisverwaltung Neuwied, dem 1. Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach, im Unternehmen Metsä Tissue in Raubach-Hanroth statt. Zugegen war auch der CDU-Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat und Ortsbürgermeister von Puderbach, Manfred Pees.

Geschäftsführer Christoph Zeiler erwartete mit seinem Stellvertreter Arno Simon die Politiker unter anderen mit der Information, dass Wachstum am Standort auch mit einem erfolgreichen Personalmanagement und Personalgewinnung einhergehe. Dies werde im ländlichen Raum zunehmend schwieriger.

In einem gemeinsamen Kraftpaket von Politik und Wirtschaft müsse die Region für Fachkräfte attraktiv gemacht werden, ist sich Geschäftsführer Christoph Zeiler auch seiner Verantwortung bewusst: „Aber ohne eine konsequente politische Unterstützung geht das nicht!“

Bei der Präsentation des zu einem finnischen Forstkonzern gehörenden Unternehmens wurde besonders darauf Wert gelegt, dass die Bereiche Klima und Umwelt eng mit der Unternehmens-DNA zusammenhängen. „Nachhaltigkeitsziele und -leistungen finden unser besonderes Augenmerk“, hieß es.

„Unsere rund 300 Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Deshalb haben wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter besonders im Blick und bieten dazu auch einiges an Präventionsmaßnahmen an“, betonte Arno Simon. „Damit kämpfen wir auch gegen krankheitsbedingte Ausfälle an, die im internationalen Wettbewerb, standortentscheidend sein können“, ergänzte Zeiler.

Themen wie Klima, CO2-Emmissionen im Transport-Sektor, Preisreglementierungen im Bereich der Bioenergie wurden ebenfalls erörtert. „Bioenergie muss verantwortlich betrieben werden“, lautete die einhellige Meinung.

Metsä Tissue gehört nicht nur zu den größten Tissue-Herstellern in Europa, sondern ist weltweit der größte Hersteller von Backpapier. Seit dem Jahr 2000 befindet sich das Produktentwicklungszentrum auch am Standort Raubach. In Raubach werden über 100.000 Jahrestonnen produziert.

Mit 1. Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach sowie Ortsbürgermeister und VG-Mitglied Manfred Pees wurden Chancen und Möglichkeiten einer Standort-Erweiterung sowie einer Ausweitung des Gewerbegebietes erörtert. „Das Unternehmen Metsä Tissue ist am Standort Raubach-Hanroth als wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor unverzichtbar für die Region“, bekräftigte Erwin Rüddel.

Foto: (v.r.): Ortsbürgermeister Manfred Pees, Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, Geschäftsführer Christoph Zeiler, 1. Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach und den stellvertretenden Geschäftsführer Arno Simon. Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel