Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

KOBLENZ/REMAGEN/HÖHR-GRENZHAUSEN – Infovideos bieten Einblicke in die Hochschule Koblenz und erleichtern die Studienwahl – In den letzten anderthalb Jahren hat die Hochschule Koblenz mehrere Dutzend informativer Kurzvideos gedreht, die interessante Einblicke in die Fachbereiche und in einzelne Studiengänge ermöglichen. Zudem enthalten die bewegten Bilder viele nützliche Informationen über die Serviceangebote der Hochschule Koblenz sowie rund um Themen wie Einschreibung, Studienstart, Veranstaltungen und den Alltag am Campus. Die Videos sind auf dem YouTube-Kanal der Hochschule Koblenz eingestellt und finden sich nun auch ganz übersichtlich auf dem neuen Videoportal www.hs-koblenz.de/videoportal.

Wenn das Abitur naht, haben Schülerinnen und Schüler die Qual der Wahl. Ihnen stehen unzählige Studien- und Berufsalternativen offen, doch bei all den Bezeichnungen und Möglichkeiten den Überblick zu behalten, fällt nicht leicht. Die deutschen Hochschulen bieten mehr als 18.000 Studiengänge an, davon sind 8.300 Bachelor-Studiengänge. Die Zahl der Bachelorstudiengänge hat sich dabei in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Doch welche Berufe und Inhalte stecken hinter den verschiedenen Studiengängen? Welche Interessen und Vorkenntnisse müssen Studieninteressierte mitbringen? Infovideos, die Einblicke in Hochschulen und Studiengänge bieten, können bei der Studienwahl eine wichtige Entscheidungshilfe sein. Die Hochschule Koblenz, größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz, möchte Studieninteressierte in ihrer Studienwahl unterstützen und hat deshalb mit Unterstützung der Produktionsfirma Lentfer Filmproduktion aus Bonn zahlreiche Videos gedreht.

Schülerinnen und Schüler sowie andere Interessierte erhalten in den Videos faszinierende Einblicke in die sechs Fachbereiche, die Labore sowie die Service- und Unterstützungsangebote der Hochschule Koblenz. Was erwartet Studierende an der Hochschule Koblenz? Wie sieht der Studienalltag aus? Welche Inhalte werden im Studium vermittelt? Wie gelingt der Studieneinstieg und welche Zulassungsvoraussetzungen gelten? Wie sind die Zukunftsaussichten? Welche Möglichkeiten haben Studierende, ins Ausland zu gehen? Und was haben Region und Studentenleben zu bieten? Studierende sowie Professorinnen und Professoren der Standorte und Fachbereiche geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

„Besonders in den sogenannten MINT-Fächern, in denen händeringend Fachkräfte gesucht werden und die Abbruchquoten hoch sind, ist es wichtig, Studieninteressenten realistische Einblicke in den Studienalltag zu gewähren“, betont der Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran. Dabei gelte es, die eigenen Erwartungen an einen Studiengang, aber auch die Erwartungen der Hochschule an die Studienanfängerinnen und -anfänger mit der Realität abzugleichen. Doch nicht nur im Bereich Naturwissenschaft & Technik werden Studieninteressierte fündig. Im Videoportal der Hochschule können sie auch nach den Kategorien Wirtschaft, Soziales, Kunst, Internationales, Service oder Veranstaltungen filtern.

Die Filme richten sich vorwiegend an Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierungsphase sowie an Auszubildende, die im Anschluss an ihre Ausbildung gerne noch ein Studium draufsatteln möchten. Sie bieten aber auch unterhaltsame und informative Einblicke für alle anderen Interessierten, etwa für Familienangehörige von Studierenden, für Lehrkräfte oder für Unternehmen, die mit der Hochschule Koblenz kooperieren. Die Kurzvideos sind abrufbar unter www.hs-koblenz.de/videoportal.