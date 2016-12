Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zulassungsstelle zieht zurück an ihren alten Standort „Rathausstraße“ – Nach einer umfassenden Renovierung und Modernisierung der Räumlichkeiten zieht die Zulassungsbehörde am Mittwoch, 28. Dezember wieder an ihren alten Standort in der Rathausstraße 12 zurück. Der Dienstbetrieb endet an diesem Tag um 14:00 Uhr. Die Zulassungsstelle in Kirchen ist hiervon nicht betroffen und steht den Kunden zur Verfügung.

In Altenkirchen empfängt die Besucher eine vollkommen modernisierte Zulassungsstelle mit Einzelbüros, kundenfreundlichem Aufrufsystem und Kassenautomat. Ab Donnerstag, 29. Dezember ist die Zulassungsstelle wieder zu den normalen Dienstzeiten geöffnet.