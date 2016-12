Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Netzwerktreffen Ehrenamt“ – Gemeinsame Kräfte bündeln, um gute Erfolge erzielen zu können ist ein Leitbild der Ehrenamtskoordinatoren der Caritasverbände, des Diakonischen Werkes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Mehrgenerationenhäuser, der Lebenshilfe und des Landkreises Altenkirchen. Viele gemeinsame Veranstaltungen für alle Ehrenamtlichen im Kreis stehen wieder auf der Agenda der Verantwortlichen. Neu im Team sind Elisabeth Sörger, Flüchtlingskoordinatorin des DRK KV AK, Miriam Jäger, Fachdienst für Flüchtlinge und Migranten des Diakonischen Werkes, und Judith Wurst, Vertretung für die Projektleitung, Aktion neue Nachbarn, Erzbistum Köln, deren gemeinsames Ziel die Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe ist.

Auch im Jahr 2017 soll das bewährte Konzept des „Input-Frühstückes“ weiter fortgeführt werden. So sind drei Frühstücke mit jeweils einem 30 minütigen Kurzvortrag geplant. Des Weiteren werden Fortbildungen zu den Themen „Erste Hilfe fresh-up“, „Einführung in das Thema Psychische Erkrankungen“, „Traumatisierung“ und Rechtsfragen im Ehrenamt angeboten. Auch das gesellige Miteinander soll nicht zu kurz kommen, so ist ein gemeinsamer Kinoabend im Sommer und ein Kabarett-Abend im Herbst vorgesehen.

Ein Flyer zu den Veranstaltungen erscheint Mitte Januar 2017. Die Veranstaltungen sind in der Regel kostenfrei und alle Ehrenamtlichen sowie Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit sich in den kreisweiten Newsletter rund um das Thema „Ehrenamt“ eintragen zu lassen. Anfragen bitte per Email an andrea.rohrbach@kreis-ak.de