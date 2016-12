Berberlöwennachwuchs im Neuwieder Zoo

Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

NEUWIED – Nachwuchs gibt es Zoo Neuwied gar nicht so selten. Bei Affen, Pinguinen, Flamingos oder Kängurus und Schneeeulen findet man öfter mal freudige Ereignisse. Aber im Herbst war die Nachricht eine kleine Sensation. Die fünfjährige Löwenmama „Zari“ brachte am 29. September ihre ersten Welpen zur Welt, ohne menschliches Eingreifen. Bevor sich die Löwenmädchen allerdings auf Entdeckungstour durch das Außengehege begeben durften mussten sie erst mal fitter werden. Eine plötzliche, neurologische Krankheit im November musste erst ausgeheilt werden ehe sie der Öffentlichkeit am Mittwoch, 21. Dezember vorgestellt wurden. In freier Wildbahn sind die Berberlöwen bereits ausgestorben. Vier erwachsene Berberlöwen und zwei Winzlinge leben im Zoo Neuwied. Die Unterart der Afrikanischen Löwen war ursprünglich in Nordafrika, in der Nähe des Atlasgebirges beheimatet. Weltweit leben derzeit nur noch 90 Exemplare in Zoos und Tierparks. Seit 2003 sind im Zoo Neuwied zwölf Berberlöwen zur Welt gekommen. Aber nicht nur die kleinen Löwen locken in den Zoo. Auch die Seehunde, der kleine rote Panda, Kängurus und der Tiger Ivo freuen sich auf möglichst viel Besuch in den Weihnachtsferien. (mabe) Fotos: Becker