Kinder backen beim SV Leuzbach-Bergenhausen Plätzchen

Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

LEUZBACH – Plätzchen backen mit den Kindern beim SV Leuzbach-Bergenhausen – In diesem Jahr trafen sich in der Vorweihnachtszeit elf Kindern im Schützenhaus Leuzbach zum Plätzchen backen. Dort wurde an diesem Tag kräftig gewirkt, gerollt, ausgestochen und gebacken. Anschließend verziert und natürlich auch probiert. Angefangen von Spritzgebäck, Schweinsöhrchen, Waffelplätzen usw. kamen die verschiedensten Plätzchen zustande.