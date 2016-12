Weihnachtsfeier bei den Leuzbach Schützen

Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

Leon Griffel; Nele Griffel; Lina Weßler; Lena Koschinski und Sophie Richter LEUZBACH – Nikolaus zu Besuch bei den Kindern im Schützenhaus des SV Leuzbach-Bergenhausen – 23 Kinder feierten mit ihren Familien und Vereinsmitgliedern des SV Leuzbach-Bergenhausen ihre Weihnachtsfeier im Schützenhaus. Schützenmeister Guido Böing begrüßte die Anwesenden und wünschte ein paar schöne Stunden. Bereits seit mehreren Wochen hatten zehn Kinder unter der Anleitung von Carina Weßler verschiedene Vorträge eingeübt. Die Feier wurde ihr “großer Tag“ mit der Aufführung. Als Erstes wurde das Figurentheater „Tiere im Stall“ von den größeren Kinder: Leon Griffel; Nele Griffel; Lina Weßler; Lena Koschinski und Sophie Richter, mit selbstgebastelten Figuren dargestellt. Danach folgte die Klanggeschichte “Wie der Nikolaus zum Schlitten kam“ mit den jüngsten Darstellern: Gerrit Bretschneider; Lucas Weinert; Arijan Keller; Lars Unruh und Tom Weßler.

Im Anschluss spielten die größeren Kinder dann noch einmal. Diesmal das kleine Theaterstück: „Es klopft bei Wanja in der Nacht“. Beim gemeinsamen Lied: Lasst und Froh und munter sein…. erschien dann auch der Nikolaus. Für jedes mitwirkende Kind hatte er ein kleines Präsent und für jedes anwesende Kind eine Tüte mitgebracht. Nachdem der Nikolaus verabschiedet war, konnte sich jeder an Kaffee und Kakao, sowie an den, von den Kindern selbstgebackenen Plätzchen, stärken.