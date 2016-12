Veröffentlicht am 22. Dezember 2016 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Jugend freut sich über neues Big House – Die Bauherrin Stadt Neuwied hatte ins neue Jugendzentrum der Deichstadt eingeladen. Drinnen ist vieles fertig und draußen muss noch viel passieren. Aus diesem Grund findet die offizielle Eröffnung auch erst in einigen Monaten statt. Dann werden auch Vertreter der Mainzer Landesregierung dabei sein. Die hatte nämlich das Geldsäckel aufgemacht, damit der langersehnte Wunsch des ersten Neuwieder Jugendbeirat nun endlich in Erfüllung gehen konnte.

Auf rund 840 Quadratmeter entstanden Gemeinschaftsräume mit Küche, Bistro, Sport und Spielzimmer, Konferenz und Tagungsräume, Tonstudio, Werkraum, Büros und Sanitäranlagen, bis hin zum Veranstaltungstrakt für Theater und Konzerte für 200 Gäste. Alles modern und großzügig und hell gestaltet. Aber der Weg bis dahin war lang und steinig, ließ OB Roth wissen. Angefangen hat es mit einem Antrag des ersten Jugendbeirats vom 06. Dezember 2006 an den Stadtrat auf Einrichtung einer AG zur Planung eines neuen Jugendzentrums.

Es folgte ein Beschluss des Stadtrats vom 08. Februar 2007 zur Einrichtung einer AG Kinder- und Jugendförderung nach § 78 SGB VIII mit freien Trägern, Jugendamt, Fraktionen und Jugendbeirat. Auftrag an die AG: Erstellung einer Gesamtkonzeption unter Einbeziehung eines Jugendzentrums.

Der nächste Beschluss des Stadtrats folgte am30. Januar 2008. Der Stadtrat beschließt die Einrichtung eines Zentrums der Jugendarbeit in der Stadt Neuwied und beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung einer konkreten Planung und der Ermittlung des erforderlichen Finanzbedarfes. Dann, ein Jahr später Beschluss des Stadtrats vom 19. November 2009. Die Verwaltung wird beauftragt, den Neubau eines Jugendzentrums zu planen. Das ehemalige Jugendamt soll zur provisorischen Nutzung als Jugendzentrum hergerichtet werden.

Beschluss des Stadtrats vom 10. Februar 2010 lies auf ein neues Zuhause für die Jugendlichen hoffen. Die Stadt übernimmt die Trägerschaft des Jugendzentrums, beginnend mit der Übergangslösung im ehemaligen Jugendamt. Eröffnung des Jugendtreffs Big House in der Museumstraße am 01. Juni 2010. Der erste Meilenstein war damit gelegt, wobei so richtig ideal war die Bleibe für die Jugendlichen ja noch nicht. Es wurde weiter gekämpft. 25. September 2013 kam der Vorentwurfsplanung des Neubaus eines Jugendzentrums am Standort Museumstraße. Ihm wurde zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung zu konkretisieren und in diesem Jahr einen Förderantrag im Investitionsstock einzureichen.

Zur großen Freude aller Beteiligten überbrachte Innenminister Roger Lewentz am 27. Oktober 2014

einen Förderbescheides des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 1,32 Millionen Euro. Jetzt erfolgte der Spatenstich zum neuen Jugendzentrum am 13. Oktober 2015. Am 20. Dezember überzeugte sich der neue Jugendbeirat zusammen mit Gästen aus Kirche, Politik, Stadtrat, Bauamt, Polizei und einiger Sponsoren von dem gelungen Bauwerk. Neben einem geplanten Soccerfeld wird es noch andere Sport und Spielgeräte geben und eine Anlage mit Pflanzen und Grün. Für weitere Investitionen hat die Stadt Neuwied im nächsten Haushalt noch einen namhaften Betrag eingeplant. Ob der reicht, wird OB Roth spätestens bei der offiziellen Eröffnung im Frühjahr 2017 verraten. (mabe) Fotos: Marlies Becker