Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN/KOBLENZ – Studierende des WesterWaldCampus spenden an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz – Die Studierenden des WesterWaldCampus der Hochschule Koblenz haben eine Spende in Höhe von 500 €uro an Katja Masendorf vom ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz übergeben. Diese Summe stammt aus einer Spendenaktion im Rahmen des traditionellen Nikolausballs, den Studierende des 6. Semesters der Werkstofftechnik Glas & Keramik in Höhr-Grenzhausen veranstaltet hatten.

Schon im Vorfeld des Nikolausballs hatte festgestanden, dass die Einnahmen dem Kinder- und Jugendhospiz zu Gute kommen sollen. Umso mehr freuten sich die Studierenden über den hohen Betrag. Bei der Übergabe stellte Katja Masendorf die Einrichtung und deren Angebote vor.

Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz begleitet Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern oder Jugendlichen von der Diagnose an und während der oft jahrelangen Erkrankungsphase. Das Ziel ist es, zu einer höchstmöglichen Lebensqualität für die Betroffenen und Familien beizutragen. Katja Masendorf schilderte anhand persönlicher Geschichten der kleinen Patienten, wie individuell Hilfestellungen in den Familien durch ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen gegeben werden können.

Alina Nick, Studentin der Fachrichtung Werkstofftechnik Glas und Keramik: „Es war sehr berührend, die Schicksale der Kinder zu hören. Aber mir bleibt in Erinnerung, dass gesagt wurde, dass sie dennoch jeden Tag ihres Lebens genießen. Ich freue mich, dass wir mit der Spende weiterhelfen können.“ Nach der Spendenübergabe und einem regen Austausch mit Katja Masendorf steht für alle Beteiligten fest, dass die Studierenden des WesterWaldCampus den Kontakt halten und auch künftig Engagement zeigen werden.

Foto: (v.l.): Katja Masendorf (Kinderhopiz), Alina Nick und Tim Schneider (beide 6. Semester)