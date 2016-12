Kinderkrebshilfe Gielerother erhält 1.000 Euro

Veröffentlicht am 24. Dezember 2016 von wwa

HAMM – Spende an die Freunde der Kinderkrebshilfe – Gielerother erhalten 1.000 Euro – Volksbank verzichtet auf Weihnachtspräsente – An Stelle von Weihnachtspräsenten für ihre Kunden beteiligt sich die Volksbank Hamm/Sieg an der wertvollen Arbeit der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth. Als Ansprechpartner und Helfer in schwierigen wirtschaftlichen und persönlichen Angelegenheiten benötigt der Verein immer wieder finanzielle Unterstützung. Damit diese wichtige Arbeit weiterhin erfüllt werden kann, hat sich die Volksbank Hamm/Sieg entschieden, das Budget für Weihnachtspräsente in Höhe von 1.000 Euro an die Kinderkrebshilfe Gieleroth zu spenden.

Foto: Desiree Rumpel von der Kinderkrebshilfe Gieleroth, gerahmt von den Bankvorständen Dieter Schouren (r.) und Uwe Lindenpütz (l.), freut sich über diese finanzielle Unterstützung