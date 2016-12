MGV Weyerbusch Jahreshauptversammlung am Montag, 09. Januar

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

WEYERBUSCH – MGV Weyerbusch plant Neues – Jahreshauptversammlung Montag, 09. Januar – Auf seiner Jahreshauptversammlung am 09. Januar 2017 ab 19:30 Uhr im Hotel „Sonnenhof“ in Weyerbusch stehen neben traditionellen Veranstaltungen auch einige neue Veranstaltungsideen zur Diskussion. Weiter wird auch in diesem Jahr das leidige Thema Beitragserhöhungen zu Diskussionen führen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; Annahme der Tagesordnung sowie Mitteilung über evtl. eingegangene Anträge

Jahresbericht und Kassenbericht 2016

Aussprache zu den Berichten

Bericht der Kassenprüfer; Entlastung des Vorstandes auf Antrag der Kassenprüfer

Vorstandswahlen:

5.1 1. Vorsitzender

5.2 2. Vorsitzender / 2. Vorsitzende

5.3 Geschäftsführer; alt.:

5.3 a 1. Schriftführer

5.3 b 1. Kassierer

5.4 2. Schriftführer

5.5 2. Kassierer

5.6 Pressewart

5.7 Beisitzer

5.8 2 Kassenprüfer

Beitragsangelegenheiten / Beitragserhöhung / Beitragsumstellung

Beschlussfassung über vorliegende Anträge

Veranstaltungen 2017

Verschiedenes

Eingeladen zur öffentlichen Mitgliederversammlung sind alle Interessierten, vor allem natürlich die Freunde, Gönner und Mitglieder des MGV. Stimmberechtigt sind jedoch nur die aktiven und passiven Vereinsmitglieder. Diese können bis Freitag, 06. Januar 2017 eventuelle Änderungswünsche zur Tagesordnung und Anträge zur Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand stellen. Der Antrag ist spätestens in der Mitgliederversammlung vom Antragsteller zu begründen. Der Vorstand prüft die Zulässigkeit des Antrages und setzt diesen auf die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung. Bei der Abstimmung über einen Antrag ist über den weitest gehenden Antrag zuerst abzustimmen. Wer der weitest gehende Antrag ist, bestimmt der Versammlungsleiter. Bei Zweifeln hierüber entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit darüber, welcher Antrag von mehreren Anträgen der weitest gehende Antrag ist. Dringlichkeitsanträge sind unzulässig. Die Beschlussfähigkeit ist mit Zusammenkommen der Versammlung gegeben.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und auch den weiteren Veranstaltungen des Vereins sind beim Vorsitzenden des MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach e.V., Konstantin Rözel erhältlich. Email: mgv-weyerbusch@web.de oder SMS bzw. Telefon 0171 / 756 76 56.