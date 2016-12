Veröffentlicht am 24. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weihnachtlicher Dank an Helfer im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Zu den wichtigsten Stützen in der Arbeit des DRK Seniorenzentrums zählen die Mitglieder des Heimbeirates, die von den Bewohnern gewählt, alle Geschicke im Seniorenzentrum mit gestalten und entscheiden, sowie aber auch die vielen „Ehrenamtlichen Mitarbeiter“, ohne die ein so vielfältiges Betreuungsangebot, wie es im DRK Seniorenzentrum vorzufinden ist, nicht angeboten werden könnte. Während eines Heimbeiratstreffens und eines Ehrenamtsfrühstücks zum Abschluss des Jahres, würdigte die Heimleitung die jeweiligen Engagements und bedankte sich mit kleinen Präsenten bei allen Beteiligten, wünschte ihnen und ihren Familien eine gesegnete Weihnacht sowie einen gesunden Start in das neue Jahr, nicht ohne den Wunsch nach einer weiter so guten Zusammenarbeit zum Wohle der anvertrauten Bewohner geäußert zu haben. (anar) Fotos: Artelt