Veröffentlicht am 23. Dezember 2016 von wwa

WISSEN – Erneute Ausbildung zum Erwerb der Bootsführerscheine „Binnen und See“ gestartet – Wissener Reservistenkameradschaft ist Ausrichter – Tatkräftige Unterstützung von der DLRG – Ortsgruppe Hamm an der Sieg mit Personal und Material – Die erste Ausbildungseinheit und Vorbereitung auf den Lehrgang zum Bootsführer auf Binnen- und Seeschifffahrtsgewässern im Jahr 2017 wurde erfolgreich in Wissen abgeschlossen. Die Gruppe wurde zunächst im Vereinsheim der Wissener Reservisten in den Lehrgang und das entsprechende Navigationsgerät sowie in das zusätzliche Ausbildungsmaterial eingewiesen. Administrative Notwendigkeiten wurden dabei im Detail erörtert.

RK-Vorsitzender und Lehrgangsleiter, Oberstleutnant d. R. Axel Wienand, hatte den geplanten Lehrgang im kommenden Jahr anschaulich und detailliert mit einer Bildschirmpräsentation skizziert, sodass letztlich nur noch wenige Fragen aufgegriffen werden mussten. Als Ausbilder stehen den Bootsführerscheinanwärtern Kevin Wirths (Bitzen) von der DLRG Ortsgruppe Hamm an der Sieg sowie Oberstleutnant d. R. Wienand (Wissen), dem Organisator des Lehrgangs, zur Verfügung. Beide sind erfahrene Bootsführer, wobei Wirths zusätzlich als kompetenter Bootsführer im Wasserrettungsdienst der DLRG den Ausbildungsbetrieb mit fundiertem Fachwissen bereichert.

An mehreren Wochenenden in Form von Blockseminaren werden die Kursteilnehmer in Theorie, Fahrpraxis und insbesondere Navigation geschult. Die Prüfung wird im September 2017 in Koblenz-Güls abgelegt. Das dortige Revier an der Untermosel eignet sich vorzüglich für die praktische Ausbildung, die von Mitte Juli bis Ende August 2017 angesetzt ist. Die theoretische Ausbildung findet wie gehabt im Vereinsheim der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland in Wissen statt und startet mit dem ersten Blockseminar Anfang März.

Unterstützung kommt wieder einmal von der DLRG Ortsgruppe Hamm an der Sieg, ohne diese die Ausbildung nicht durchgeführt werden kann.

Derzeit bilden vierzehn Azubis die Crew: Es sind Reservisten der Bundeswehr, ein Aktiver, und ein Hämmscher DLRGler, der auch Oberfeldwebel d. R. ist. Drei Freunde der Wissener Reservisten, die diese bei vielen Ausbildungsvorhaben uneigennützig unterstützen, sind zum Lehrgang als kleines Dankeschön vom RK-Vorstand ausnahmsweise zugelassen worden. Das ist bereits das fünfte Mal, dass die heimischen Reservisten unter dem Vorsitz von Oberstleutnant d. R. Wienand Bootsführerscheine erwerben können. Das Vereinsheim steht für Trainingseinheiten bezüglich Navigation und Kartenaufgaben nach vorheriger Absprache stets offen. (aw) Fotos: Kaminski