ALTENKIRCHEN – Neue Yogakurse starten in Altenkirchen – Ab Mitte Januar 2017 bietet die Kreisvolkshochschule mehrere neue Yogakurse und -workshops in Altenkirchen an. Yoga bringt Energie und Entspannung in den Alltag, ist rundum wohltuend für den Körper und wirkt beruhigend auf den Geist. Yoga wirkt erfrischend, stärkend, ausgleichend und regenerierend auf die Körperfunktionen. Sie üben achtsam, sanft und ohne Leistungsdruck, entspannende, stärkende und dehnende Elemente. Besonderer Wert wird auf die Atmung während der Ausführung der Asanas (Yoga-Stellungen) gelegt.

Yoga für Teilnehmende mit Vorkenntnissen: Donnerstag, 12. Januar, 18:00 bis 19:15 Uhr – zehn Termine. Susanne Morgenschweis – 55 Euro

Yoga für Einsteiger: Kurs 1: Freitag, 20. Januar, 17:45 bis 19:15 Uhr – zehn Termine; Kurs 2: Freitag, 20. Januar, 19:30 bis 21:00 Uhr – zehn Termine. Nadine Bösken – jeweils 60 Euro

Yoga Workshop „Regeneratives Yoga“: Samstag, 21. Januar, 14:00 bis 16:30 Uhr – ein Termin. Nadine Bösken – 20 Euro

Yoga Workshop „Energetic Flow Yoga“: Samstag, 28. Januar, 14:00 bis 16:30 Uhr – ein Termin. Nadine Bösken – 20 Euro

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.