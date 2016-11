Altenkirchener Weihnachtsmarkt mit Stollenanschnitt stimmungsvoll eröffnet

Veröffentlicht am 27. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Weihnachtsmarkt traditionell durch Stollenanschnitt eröffnet – Der Altenkirchener Weihnachtsmarkt traditionell durch Stollenanschnitt eröffnet – Die Zeit, die Tage vor dem ersten Advent und die ersten Weihnachtshütten auf dem Schlossplatz in der Stadtmitte der Kreisstadt Altenkirchen gaben deutliche Zeichen auf den bevorstehenden Weihnachtsmarkt. Während das Treiben auf dem Schlossplatz und in der Fußgängerzone, der Wilhelmstrasse, erst ab 14:00 Uhr offiziell Eröffnet wurde, gab es bereits um 12:00 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse Altenkirchen den traditionellen Christstollenanschnitt. In der Kundenhalle hatten die Mitglieder des Modulbau Team Köln/Bonn (MTKB) aus Troisdorf-Oberlahr ihre riesige Eisenbahnlandschaft in der Spurgröße N, Maßstab 1:160, aufgebaut. Im Eingangsbereich war wie immer die Bäckerei René Kretzschmar vertreten die auch den leckeren Christstollen alljährlich liefert, vertreten. Den ersten Christstollen hatte man mittig des Eingangsbereiches positioniert und Bäckermeister René Kretzschmar, Sparkassenvorstand Michael Bug, Vorsitzende des Aktionskreises Katja Lang, Sparkassen Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Reingen, Vorstandsmitglied Andreas Görg, Erster Beigeordneter der Stadt Altenkirchen Paul-Josef Schmitt und Sparkassen Filialleiter Uwe Asbach schnitten gemeinsam den Stollen an. Bereits am Freitag begann der Besuch der Bürger des Altenkirchener Weihnachtsmarktes. An allen drei Tagen wurde neben dem Weihnachtsmarktgeschehen auch ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten. Die Kinder der KiTa Glockenspitze sagen fröhliche Weihnachtslieder, der MGV Hilgenroth trat auf, Wolfgang Scharenberg und Lilia Litvyakova trugen zur nachmittäglichen Unterhaltung bei. Am Samstag gesellten sich in den Unterhaltungsreigen der Frauenchor Hilgenroth, das Duo Romantica und die Westerwälder Alphornbläser dazu. Der Altenkirchener Nachtwächter erzählte aus seinem Leben, das Jugendblasorchester Mehrbatal spielte auf und die Lordsingers in Heavenly Mission gaben sich die Ehre. Der Sonntag präsentierte in der Bücherei der evangelischen Kirche das Figurentheater Petra Schuff und den Bücherflohmarkt. Der Nikolaus beschenkte am Nachmittag die Kinder, Karina Müller unterhielt mit Christmas Pop, Gospelchor und Chor Aufbruch ließen Weihnachtslieder erklingen. (wwa) Fotos: Rewa