Backesfest in Ingelbach mit Parkplatzeinweihung.

Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

INGELBACH – Backesfest mit Platzeinweihung am Dorfgemeinschaftshaus – Tradition ist schon das jährliche Backesfest der Ingelbacher. In diesem Jahr verband man es seitens der Ortsgemeinde mit der Neugestaltung und Einweihung des Platzes am Dorfgemeinschaftshaus. In den Tagen und Wochen vor dem Weihnachtsfest macht das gemeinschaftliche Feiern besonders den Kindern viel Spaß. Sie genießen es Leckereien zu essen und warme Kakaogetränke zu schlürfen. Auch in Ingelbach gab es derer ausreichend Gelegenheit. Im großen Raum des Dorfgemeinschaftshauses ließ man sich die leckeren Kuchen schmecken, Jugend wie auch Erwachsene. Auf dem frisch gepflasterten Hofgelände warteten zwei Weihnachtshüttchen mit diversen Getränken auf Konsumenten und das offene Feuer in einer Tonne spendete wohlige Wärme. Am fahrbaren Backes wurde frische Pizza gebacken und gleich verköstigt. Die Orts- und Kindergartenkinder rahmten die Einweihungsfeier mit kindlichem Liedgesang und lustigem Tanz. Ortsbürgermeister Dirk Vohl nannte das Backesfest die richtige Gelegenheit die neu gestaltete Außenanlage einzuweihen. Im Dezember 2014 wurde in der Gemeinderatssitzung erstmals das Thema angesprochen. Im Januar diesen Jahres sprach man mit dem Nachbarn erstmals über den Erwerb von Gelände zur Erweiterung der Zufahrt. Im Februar wurde der Beschluss zur Sanierung getroffen. Ende Juli begannen die ersten Sanierungsarbeiten. Jetzt hat man zwei Parkplatzflächen, verfügt über einen Fahnenmast und das Geländer wurde erstellt. Die gesamtkosten beliefen sich, so Vohl, auf 55.000 Euro. dem Brauch Folge leistend schnitt Vohl im Beisein der Kinderschar das rotweisse Band durch. (wwa) Fotos: Rewa