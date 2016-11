Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

FLAMMERSFELD – Weihnachtlicher Kunst- und Hobbymarkt in Flammersfeld am letzten Novemberwochenende – Weihnachtliche Stimmung und Unikate in Sachen Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke garantierte der schon zur Tradition gewordene, weihnachtliche Kunst- und Hobbymarkt in Flammersfeld auf dem Gelände und im Gebäude der Werkstatt der Lebenshilfe. Vor dem Haupteingang erwarteten die Besucher Weihnachtsbuden, geschmückt im weihnachtlichen Flair, mit duftenden Waffeln, wärmendem Glühwein und anderen kulinarischen Genüssen. Im Inneren des Eingangsbereiches präsentierten die verschiedensten Stände ihre Angebote aus Kunst- und Hobby. Von der Glühweintasse, über glitzernden Schmuck für Köper, Adventskranz und Weihnachtsbaum war alles zu finden und wechselte auch den Besitzer. Dazu gab es für die Kleinen ein weihnachtliches Basteln im Angebot, von dem auch rege Gebrauch gemacht wurde. Außerdem lockte eine Tombola mit tollen Preisen. Wer nach weihnachtlicher Stimmung und originellen Geschenken auf der Suche war und ist, ist hier genau richtig! Wer den Samstag zum Besuch des weihnachtlichen Marktes keine Zeit fand, der hat am Sonntag, 27. November ab 11:00 Uhr noch einmal die Gelegenheit. (wwa) Fotos: Wachow