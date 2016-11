Veröffentlicht am 27. November 2016 von wwa

UDERT – Sabine Weiß spendet Kinderkrebshilfe 1.785 Euro – Wie auch in den vergangenen Jahren hatte Sabine Weiß, Inhaberin der „Grünen Ecke“ in Udert, eine tolle Adventsausstellung vom 18. bis 20. November organisiert. In den wunderbar geschmückten Räumen gab es leckeren Kuchen und Waffeln, die für eine Spende an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth e.V. regen Absatz fanden.

Nach Abschluss der sehr gut besuchten Veranstaltung übergab Sabuine Weiß tolle 1.785 Euro an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth. (ulfi) Foto: Privat