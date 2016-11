Mammelzer Senioren im Freilichmuseum Kommern

Veröffentlicht am 27. November 2016 von wwa

MAMMELZEN – Seniorenausflug der Ortsgemeinde Mammelzen in das LVR-Freilichtmuseum Kommern – Die Ortsgemeinde Mammelzen organisierte den Seniorenausflug in das LVR-Freilichtmuseum nach Kommern, an dem 54 reiselustige Senioren aus Mammelzen teilnahmen. Im Bus wurden die Seniorinnen und Senioren von Bürgermeister Dieter Rütscher begrüßt und auf den Ausflug eingestimmt. Bei schönem Herbstwetter ging die Fahrt mit dem Busunternehmen Haas nach Kommern. Das Autohaus Ramseger stellte zusätzlich kostenlos einen Kleinbus zur Verfügung. Nach Ankunft in Kommern stand ausreichend Zeit zur Verfügung um das Freilichtmuseum zu besichtigen. Zwischendurch wurde in der Museumsgaststätte Kaffee und Kuchen aus dem Holzbackofen gereicht. Um 17:00 Uhr ging die Fahrt nach Windeck zum „Gasthof-Hotel Willmeroth“ wo um 19:00 Uhr das Abendessen gereicht wurde. Um 20:30 Uhr fuhren wir nach dem gelungenen Ausflug mit dem Bus zurück in das schöne Mammelzen. (Gemeindebericht) Foto: Privat