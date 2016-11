Veröffentlicht am 27. November 2016 von wwa

NEUWIED – Kinder-Bäckerei, Public Singing und Lange Einkaufsnacht – Das Rahmenprogramm des Knuspermarktes in Neuwied ist auch in der Woche vom 1. bis 6. Dezember prall gefüllt. Am Donnerstag, 1. Dezember, lädt das AktionsForum Neuwied zu einem langen Einkaufsabend ein. Bis 22:00 Uhr sind dann die Geschäfte und der Knuspermarkt zum Bummel geöffnet. Ab 17:30 Uhr heizt SAM Sound and Music den Besuchern zusätzlich an der Glühweinhütte ein und ab 18:00 Uhr singen im Kinder-Knusperland der Frauenchor und Männergesangverein Wollendorf. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Kinder- und Jugendbüro gibt`s zudem viele Überraschungen für die ganze Familie.

Auch an den weiteren Tagen sind im Kinder-Knusperland hiesige Chöre zu hören: am Freitag, 2. Dezember, um 16:30 Uhr der Männergesangverein Germania und am Samstag, 3. Dezember, der Männerchor Cäcilia Gladbach. Der Duft von Frisch-Gebackenem wird dann am Wochenende durch das Kinder-Knusperland wehen. Am Samstag, 3. Dezember, bietet die Bäckerei Preißing ab 12:00 Uhr verschiedene Termine zur Kinder-Bäckerei an. Die genauen Zeiten sowie die Anmeldelisten liegen im Café im Kinder-Knusperland aus. Der Wassersportverein Neuwied backt am Sonntag, 4. Dezember, um 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr mit den Kindern Stockbrot. Die Lesung von Geschichten und Gedichten präsentiert von der SWN am Dienstag, 6. Dezember, 17:00 Uhr, rundet das Programm für die kleinen Besucher ab.

Aber auch die Erwachsenen dürfen sich auf einiges beim Bühnenprogramm an der Glühweinhütte freuen. So spielen am Freitag, 2. Dezember, ab 18 Uhr Blechjedöns und am Sonntag, 4. Dezember, ab 18:00 Uhr die Eifeler Alphornissen mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Neuwied. Mitsingen hingegen heißt es am Samstag, 3. Dezember, ab 18:00 Uhr mit dem SWR1 Public Singing. Aber keine Angst, wer bei den größten Hits aller Zeiten nicht textsicher ist, bekommt Unterstützung. Am Nikolaustag schließt die Nikolaus-Aktion des Lokalanzeigers ab 15:00 Uhr das Programm ab. Änderungen können sich ergeben. Das aktuelle Programm gibt es unter www.neuwied.de/knuspermarkt.html