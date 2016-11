2.000 Euro an Vereine in der Verbandsgemeinde Selters gespendet

Veröffentlicht am 27. November 2016 von wwa

SELTERS – Wissen und Unterhaltung – „evm-Ehrensache“ unterstützt vier Vereine in der Verbandsgemeinde Selters – Vier Vereine aus der Verbandsgemeinde Selters können sich über insgesamt 2.000 Euro aus der „evm-Ehrensache“ freuen. Mit dem Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein AG jedes Jahr Vereine und Institutionen in der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Im Beisein von Klaus Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Selters, übergab Kommunalbetreuer Norbert Rausch die Spende am Donnerstag, 24. November, an die begünstigten Vereine. „Ich freue mich, dass das Geld durch die vier Vereine so vielen Menschen helfen kann“, so Klaus Müller. „Sie bieten nicht nur Unterhaltung, sondern auch viel Wissen für die Bürger unserer Verbandsgemeinde.“

500 Euro erhält das Demenznetzwerk der Verbandsgemeinde Selters, das mit dem Geld Filmvorführungen für Demenzkranke und pflegende Angehörige finanzieren möchte. Der gleiche Betrag geht auch an den Arbeitskreis Senioren, der zahlreiche Veranstaltungen im Jahr für die älteren Menschen in der Verbandsgemeinde anbietet. Mit ebenfalls je 500 Euro werden die Fördervereine der Volkshochschulen Herschbach und Selters unterstützt. Sie investieren ihren Anteil in die Anschaffung von Übungsmaterial für Turnkurse und neue Lizenzen für EDV-Kurse.