Vermisste 73jährige Frau in Dreisbach wohlbehalten gefunden

ALPENROD – Erfolgreiche Vermisstensuche im Bereich von Alpenrod – Am Donnerstag, 24. November, gegen 13:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hachenburg durch eine Familienangehörige über eine abgängige 73jährige Frau aus Alpenrod informiert. Die vermutlich orientierungslose ältere Dame hatte gegen 11:00 Uhr das Wohnhaus in unbekannte Richtung verlassen. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen, mit einer Vielzahl von Feuerwehrleuten, Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber, wurde die Vermisste am Nachmittag gegen 16:15 Uhr in Nähe der Ortschaft Dreisbach wohlbehalten aufgefunden. Sie wurde im Anschluss zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.