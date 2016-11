Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einstieg ins Online-Banking – Kurs der Kreisvolkshochschule gibt Tipps – Bankgeschäfte per Internet erledigen, erspart Zeit, Gebühren und den lästigen Weg zur Kasse. Darüber hinaus ist die „Online-Filiale“ 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Doch es gibt auch Vorbehalte gegenüber Bankgeschäften im Internet. Der Crashkurs „Einstieg in das Online-Banking“ am Mittwoch, 7. Dezember in Altenkirchen hat zum Ziel, Einsteigern und Skeptikern grundlegende Informationen zum Online-Banking zu vermitteln. Im Kurs von 18:00 bis 21:00 Uhr setzen sich die Teilnehmenden auch mit den Gefahren der elektronischen Banknutzung auseinander und erwerben ferner eine Sensibilität für Sicherheitsfragen rund um das Internet. Der Kurs unter der Leitung von Frank Runkler kostet 10 Euro.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de