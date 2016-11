Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

NEUWIED – Beirat für Migration und Integration präsentiert Flyer – Was sind die Aufgaben und wer die Ansprechpartner des Neuwieder Beirats für Migration und Integration? Die Antworten finden sich ab sofort übersichtlich im neu aufgelegten Flyer. Dieser wurde jetzt von den Beiratsmitgliedern dem zuständigen Dezernenten Michael Mang voller Stolz präsentiert. Der Flyer liegt an allen bekannten Stellen aus wie zum Beispiel in den Verwaltungsgebäuden. Wer den Beirat persönlich besser kennenlernen möchte, hat am Donnerstag, 1. Dezember, auf dem Knuspermarkt ausreichend Gelegenheit dazu. Dort präsentiert sich das Gremium mit einem eigenen Stand.