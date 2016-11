Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

NEUWIED – Ideen rund um Weihnachten einfach ausleihen – Wer auf der Suche nach pfiffigen Weihnachtsgeschenken, Ideen für eine festlich gedeckte Tafel oder für einen gemütlichen Adventssonntag ist, der kann womöglich viel Geld für diverse Ratgeberbücher ausgeben. Eine super Alternative dazu ist die StadtBibliothek Neuwied. Denn in ihrem Sortiment sind derzeit 265 Bücher rund um das Thema Weihnachten. Diese reichen von Spiel- und Bastelbüchern über kulinarische Rezepte, tödliche Weihnachtskrimis und „Tipps, wie man Weihnachten in den Griff bekommt“. Wer neugierig geworden ist, kann unter www.stadtbibliothek.neuwied.de im Bestand selbst recherchieren, dazu nur das Kästchen Weihnachten aktivieren. Oder einfach mal persönlich in der Pfarrstraße 8 vorbeischauen und stöbern.