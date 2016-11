Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen informiert: Frische Ideen für Rheinland-Pfalz: Ideenwettbewerb für Auszubildende, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Studenten/innen – Die Bewerbungsrunde für den Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2017 ist gestartet. Bis zum 28. Februar 2017 haben nun alle kreativen Köpfe in Rheinland-Pfalz die Chance, sich beim Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz zu bewerben. Jede Idee, mit der ein Problem gelöst werden kann, zählt: ein innovative Produkt- oder Dienstleistungsidee, eine Prozessoptimierung oder ein neues Geschäftsmodell.

Ob Schüler, Studenten, Auszubildende oder Mitarbeiter in einem Unternehmen, beim Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz sind kreative Köpfe gefragt. Als zusätzlichen Ansporn werden die besten Ideen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit attraktiven Preisen prämiert. Der erste Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro dotiert. Für den zweiten Platz erhält man 1.000 Euro und der dritte Platz kann einen Gewinn in Höhe von 500 Euro erhalten. Zudem gibt es einen Sonderpreis in der Kategorie Umwelt und Soziales, dessen Stifter das Institute for Social & Sustainable Oikonomics (ISSO) ist. Einen Nachwuchssonderpreis stiftet die Hochschule Koblenz darüber hinaus.

Die Anmeldefrist endet am 28. Februar 2017. Die Teilnahmebedingungen, das Online-Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Ideenwettbewerb finden Sie unter www.ideenwettbewerb-rlp.de.