Veröffentlicht am 26. November 2016

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Tagesfahrt nach Köln mit Führungen beim WDR und im Kölner Dom – Am Dienstag, 6. Dezember lädt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen zu einer Tagesfahrt nach Köln ein. Wer eine Metropole richtig kennenlernen möchte, der sollte auch ein Blick hinter die Kulissen werfen. Diese Fahrt bietet die Möglichkeit, um den Kölner Dom sowie den Westdeutschen Rundfunk mal anders zu erkunden.

Im Kölner Dom gibt es morgens zunächst einen etwa 45minütigen Rundgang durch das beeindruckende Kirchengebäude. Ziel dieser Führung ist es, die kunsthistorische Bedeutung, die religiöse Dimension dieses Bauwerks und seine Ausstattung zu erfahren. Anschließend besteht dann die Möglichkeit, sich die Multivision „Faszination Kölner Dom“ anzuschauen.

Die Führung durch Radio- und TV-Studios des WDR am frühen Nachmittag bietet viele interessante Einblicke in die Medienwelt. Los geht es mit einem kurzen Film, der auf die sich anschließende Führung einstimmt. Er gibt einen verständlichen Überblick über Aufgaben, Organisation und Arbeitsweisen des WDR. Für rund zwei Stunden geht es danach durch scheinbar endlose Gänge über unzählige Stockwerke, um einen Blick hinter die Kulissen bekannter TV-Sendungen und der umfangreichen Fernsehtechnik zu werfen.

Die Anreise nach Köln erfolgt ab circa 09:00 Uhr mit der Bahn ab Betzdorf, Wissen und Au. Die Gebühr beträgt inklusive Fahrt, Eintritte und Führungen 24 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.