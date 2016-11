Veröffentlicht am 26. November 2016 von wwa

KIRCHEN – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen – Wanderziele am Samstag und Sonntag, 03. und 04. Dezember. Internationale Wandertage in Kirchen-Freusburg. Veranstalter sind die Wanderfreunde Siegperle Kirchen. Start und Ziel sind am Bürgerhaus Kirchen-Freusburg. Wanderstrecken: 06 und 12 Kilometer. Startzeiten: 08:00 bis 13:00 Uhr, Zielschluss: 16:30 Uhr. Bitte bei der Gruppenmeldung die Startkarte unter „S“ für Siegperle Kirchen angeben.

Busfahrt am 11. Dezember nach Bockenau mit Weihnachtsmarkt. Die nächste Busfahrt findet am Sonntag, 11. Dezember, nach Bockenau statt. Dort können Wanderstrecken von 5 und 10 Kilometer erwandert werden. Alle Wanderstrecken führen über den wunderschönen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Fahrpreis pro Person beträgt 10 Euro inclusive IVV-Startkarte! Zusteigeorte und Zeiten sind auf der Internetseite www.siegperle.de einsehbar. Gäste sind herzlich willkommen! Es sind noch Plätze frei! Anmeldung über Sven Wolff , Telefon: 02741 6972 oder per email: siegperle@aol.com.