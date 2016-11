Mehrere hundert Liter Diesel abgezapft

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

STOCKHAUSEN – Dieseldiebstahl an der Straßenbaustelle der L 295 – In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 23. bis 24. November, zwischen 16:30 und 08:00 Uhr, wurde von unbekannten Tätern in der Gemarkung Stockhausen-Illfurth die an der Landesstraße 295 befindliche Straßenbaustelle aufgesucht. Aus einem Bagger wurden mehrere hundert Liter Dieseltreibstoff abgepumpt und entwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei fragt: Wem sind in dem Tatzeitraum verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter Telefon: 02662/95580 an die Polizei Hachenburg.