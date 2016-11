Einbrecher in Nauroth nach frischer Tat festgenommen

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

NAUROTH – Polizeibeamte nehmen Täter auf frischer Tat fest – Nach einem Hinweis und sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurde von Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf, mit Unterstützung benachbarter Polizeiinspektionen und eines Polizeidiensthundeführers in der Nacht zum 24. November, kurz vor Mitternacht, ein 53jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf als dringend Tatverdächtiger nach einem aktuellen Einbruch in den Solarpark am Ortsrand von Nauroth vorläufig festgenommen.

Derzeit laufen polizeiliche Maßnahmen des Fachkommissariats K5 der Kriminalinspektion Betzdorf zur Überprüfung, ob der Tatverdächtige für weitere, gleichgelagerte Straftaten in Frage kommt, insbesondere ob er für insgesamt weitere sieben Einbrüche in den Solarpark in Nauroth seit dem 3. September 2015 verantwortlich ist.